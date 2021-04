Göyçay rayonunda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi xəbərə görə, hadisə bu gün saat 19:00 radələrində rayonun Qarayazı kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Məmmədov Rüstəm Şəmsəddin oğlu yaşadığı evdə qəflətən dünyasını dəyişib.

İlkin verilən məlumata əsasən, 33 yaşlı gəncin ürək tutmasından öldüyü bildirilib.

Davud Tarverdiyev / Metbuat.az

