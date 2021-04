Facebook pandemiyadan sonra da EVDƏN İŞLƏYƏCƏK

Sosial media şirkəti Facebook, yeni növ koronavirus (Covid-19) epidemiyası bitdikdən sonra işçilərinin evdə işləməyə davam edə biləcəyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, BBC-də yer alan xəbərə görə, Facebook tərəfindən edilən açıqlamada, uzaqdan işləmək barədə "gələcəyin" mümkünlüyünün təsdiq olduğu ifadə edilib.

Facebook-un inkişaf departamenti üzrə vitse-prezident Brynn Harrington, bəzi işçilərin evdən işləyən zaman "həqiqətən uğurlu" olduqlarını və buna davam etmək istədiklərini söyləyib.



Qeyd edək ki, Facebook-un baş meneceri Mark Zuckerberg keçən ilin may ayında şirkətin işçilərinin 50 faizinin yaxın 5-10 il ərzində uzaq məsafədən işləyə biləcəyini bildirmişdi.

