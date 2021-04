Tesla yanıb kül oldu - İki nəfər öldü / FOTO

Elon Musk-a məxsus Teslanın sürücüsüz avtomobili ABŞ-da qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Texasdakı Houston şəhərində iki nəfərin öldüyü qəza, avtomobilin ağaca dəyərək yanması nəticəsində baş verib.

Qəza Teslanın "sürücüyə tamamilə muxtariyyət" verən proqram yenilənməsi zamanı baş verməsi bu markanın fanatlarında narahatlıq yaradıb.

ABŞ Avtomobil Təhlükəsizliyi Agentliyinin bu məsələ ilə bağlı məlumatı heç də ürəkaçan deyil. Belə ki, son vaxtlar, xüsusilə də mart ayında Tesla avtomobil qəzaları ilə bağlı 27 hadisə baş verib.

Yanvar ayında, Tesla CEO-su Elon Musk tam avtomatik, sürücüsüz proqramından böyük qazanc gözlədiyini söylədiyi zaman artıq üçüncü Tesla avtomobili qəzası baş vermişdi. Halbuki E.Musk bu avtomobil barəsində , "Əmin ola bilərsiniz ki, bu avtomobil bu il özünü insan olmadan etibarlı şəkildə etibar edə bilər'' kimi açıqlama vermişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.