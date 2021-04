Zelenskidən Putinə İNANILMAZ TƏKLİF: Rusiya bunu gözləmirdi

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə gərgin vəziyyətin hökm sürdüyü Donbasda görüşməyi təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenski video müraciətində tez-tez Donbasa getdiyini bəyan edib:

“Cənab Putin, daha da irəliyə getməyə və sizə Ukraynanın Donbas bölgəsində müharibənin davam etdiyi hər hansı məntəqədə görüş təklif etməyə hazıram”.

Zelenskinin sözləriə görə, Normandiya dördlüyü bölgədə atəşkəsin tətbiq edilməsi üçün mövqe ortaya qoysa da, Rusiya rədd edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

