Daxili işlər orqanlarında növbəti kadr islahatı aparılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.



Əmrə əsasən, polis polkovnik-leytenantı Gündüz Məcidov Balakən Rayon Polis Şöbəsinin əməliyyat üzrə rəis müavini təyin edilib.



O, bundan əvvəl Naftalan Şəhər Polis Şöbəsinin Cinayət Axtarış Bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

