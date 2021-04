“Windows” istifadəçilərinin sayı açıqlandı

“Windows 10” əməliyyat sisteminin quraşdırmalarının sayı 1,3 milyarda yaxınlaşıb. Bu haqda “Microsoft”un saytında məlumat verilib.

Metbuat.az "ICTnews"a istinadən xəbər verir ki, 2021-ci ilin birinci rübü üzrə hesabata əsasən, “Microsoft”un ümumi mənfəəti 19% yüksələrək 41,7 milyard dollar olub. Şirkətin xalis mənfəəti 44% artaraq 15,5 milyard təşkil edib. Həmçinin hesabatda bildirilir ki, “Windows 10” əməliyyat sisteminin idarəetməsi altında işləyən aktiv fərdi kompüterlərin sayı 1,3 milyarda çatıb. Korporasiyanın nümayəndələrinin sözlərinə görə, artım koronavirus pandemiyası və istehlakçıların yeni məhsuldar kompüterlərə ehtiyacı ilə izah edilir. Həmçinin 2020-ci ilin əvvəlində populyar “Windows 7” sisteminin dəstəyi dayandırılıb və istifadəçilərin bir hissəsi daha məhsuldar fərdi kompüter axtarıb.

“Microsoft”un nümayəndələri 2020-ci ilin martında “Windows 10” sisteminin 1 milyard aktiv qurğuda quraşdırıldığını bildirmişdilər.

