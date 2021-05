Vətən müharibəsində şəhid olan və 8 ay sonra nəşi tapılan şəhid Əli Yusifov torpağa tapşırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidimiz Şərur Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.

Qeyd edək ki, sonuncu dəfə ailəsi ilə oktyabrın 3-də əlaqə saxlayan leytenant Əli Yusifovun 24 yaşı olub. Şəhidimiz Şərur rayonunun Oğuz kəndindəndir. Evin tək oğlu olan Əli nişanlı idi.

