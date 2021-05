''Apple Watch"lar qan şəkərini ÖLÇƏCƏK

Son illərdə çox populyarlaşan həmçinin sağlamlığa nəzarət edən ağıllı saatlar daha çox ön plana çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bizə ürək ritmlərini ölçmə, yuxu izləmə və stres səviyyəsi kimi sağlamlıq məlumatları verən ağıllı saatlar gələcəkdə daha inkişaf etmiş xüsusiyyətlərə sahib olacaqdır. Apple tərəfindən buraxılan Apple Watch modellərində bir çox sağlamlıq tətbiqi olsa da, ABŞ şirkəti onlara daha çox yenilərini əlavə etmək istəyir.

İngilis sağlamlıq texnologiyası üzrə məşhur firma olan Rockley Photonics, hazırladığı hesabatda təxminən 2 ildir Apple ilə ortaq olduğunu və yeni məhsulların texnologiyalarını inkişaf etdirdiklərini bildirib. Şirkət hazırda qan şəkərini, alkoqol miqdarını və qan təzyiqini ölçə bilən sensorlu saat üzərində işləyir.

Mənbələrin məlumatına görə, Apple saatları hətta qanda olan qlükozanın miqdarını da ölçə biləcəkdir. Bu barədə açıqlama verən Apple "SEO"su Tim Kuk bildirib ki, gələcəkdə Apple Watch modellərinə daha çox sağlamlıq tətbiqi əlavə etmək mümkün olacaqdır. Amma bunu edərkən bəzi qurumlarla problem yaşamaq istəmirlər.

