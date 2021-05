“Mini-LED” ekranlı yeni “MacBook Pro” noutbukları ilin sonunda buraxılacaq

Bu yaxınlarda nümayiş etdirilən “iPad Pro” planşeti üçün “Mini-LED” matrisalarının istehsalında iştirak edən əsas “Apple” tədarükçülərindən biri yeni “MacBook Pro” noutbukarı üçün 14 və 16 düymlük panellərin istehsalı ilə bağlı problemləri həll edib. Bu səbəbdən noutbukların nəzərdə tutulan vaxtda buraxılacağı planlaşdırılır.

Metbuat.az “ICTnews”a istinadən xəbər verir ki, “Mini-LED” matrisaları üçün işıqlar istehsal edən “TSMT” şirkəti bir müddət əvvəl “Mini-LED” panellərində çap plataları və yapışdırılan materiallarla əlaqədar məhdudiyyətlərlə üzləşib. Bu komponentlərin tədarükçüsü əvəzləndikdən sonra şirkət mövcud problemləri həll edib və “Apple” korporasiyasının keyfiyyət tələblərinə cavab verən panellərin buraxılışını təşkil edib. Beləliklə, “Apple” tərəfindən yeni mobil kompüterlər nəzərdə tutulan vaxtda buraxılacaq.

14 və 16 düymlük “MacBook Pro” noutbuklarının ilin sonunda təqdim olunacağı gözlənilir.

