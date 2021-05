Paytaxtın Nizami rayonunda avtomobillərin hərəkətində sıxlıq yaranıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) bildirilib.

Məlumata görə, Qara Qarayev prospektində “Dakar” dairəsi ətrafında və dairə istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur.

