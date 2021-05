İsraildən İNANILMAZ TƏLƏ - Bütün dünyanı bu yalana inandırdılar

İsrail ordusunun Qəzza zolağında quru əməliyyatlarına başlaması barədə açıqlaması Həmas üçün tələ imiş.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Daily Mail” qəzeti məlumat yayıb. İddialara görə, məqsəd Həmas silahlılarını quru əməliyyatlarının başladığına inandıraraq, onları tunellərə çəkilməyə məcbur etmək olub. Ardınca isə İsrailə məxsus qırıcılar Qəzza zolağında yeraltı tunelləri bombalayıb.

Qeyd edək ki, ötən axşam İsrail mənbələri ordunun Qəzza zolağında quru əməliyyatlarına başladığını açıqlamış, bir neçə saat sonra bunun tərcümə səhvi olduğu bildirilmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

