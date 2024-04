Əfqanıstanda silahlı şəxs məscidə hücum edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Pajvak” agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, Herat əyalətində baş verən hadisə nəticəsində azı 6 nəfər ölüb.

1 nəfərin də yaralandığı qeyd edilib.

