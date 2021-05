Dünyanın 10 ən bahalı futbol klubu - ADLAR

2021-ci il üçün dünyanın ən bahalı futbol klublarının siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıya 3,38 milyard funt sterlinqlə "Real Madrid" liderlik edir. İkinci yerdə 3,19 milyard funt sterlinqlə "Barselona", üçüncü yerdə isə 3,03 milyard funt sterlinqlə "Mançester Yunayted" qərarlaşıb. Digər ardıcıllıq isə belədir:

1. "Real" - (1.499 milyard dollar)

2. "Barselona" - (1.487 milyard dollar)

3. "Mançester Yunayted" - (1.327 milyard dollar)

4. "Mançester Siti" - (1.313 milyard dollar)

5. "Bavariya" - (1.255 milyard dollar)

6. "Liverpul" - (1.143 milyard dollar)

7. PSJ - (1.042 milyard dollar)

8. "Çelsi" - (904 milyon dollar)

9. "Tottenhem" - (849 milyon dollar)

10. "Arsenal" - (792 milyon dollar)

