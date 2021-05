Lukaşenkodan ŞOK ƏMR: Sərnişin təyyarəsi qırıcıların təhdidi ilə zorla endirildi - Avropa ayağa qalxdı

Afinadan Vilnüsə uçan sərnişin təyyarəsinin Minskdə zorla endirilməsi ilə bağlı gərginlik davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərb ölkələri Belerusu qırıcıların hədəsi ilə Minskə zorla endirilən təyyarə ilə bağlı sərt tənqid edib. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, London Belarusa qarşı atıla biləcək addımları müttəfiqləri ilə müzakirə edir. Açıqlamaya görə, Lukaşenkonun qəribə addımı ciddi nəticələrə səbəb olacaq. Avropa Birliyi Komissiyasının açıqlmasında da, Belarusun addımı tənqid olunub. Polşa, Litva və digər Avropa ölkələri Belarusa qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini tələb edir.

Xatırladaq ki, Afinadan Vilnüsə uçan təyyarə bomba təhlükəsi səbəbilə Minskə endirilib. Lakin sonradan məlum olub ki, əslində təyyarənin endirilməsində məqsəd sərnişinlər arasında olan Belarus müxalifətçi Roman Protaseviçi həbs etməkdir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.