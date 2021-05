Peru liderindən bayram təbriki

Peru Respublikasının Prezidenti Fransisko Rafael Saqasti Oçausler Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu yazıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, məktubda deyilir:

"Zati-aliləri, cənab Prezident.

Azərbaycanın milli bayramı - Respublika Günü münasibətilə Peru Hökuməti və xalqı adından Sizə səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.

Bu əlamətdar gündə hökumətimin siyasi-diplomatik dialoqun gücləndirilməsi, iqtisadi-ticari mübadilə və əməkdaşlıq yolu ilə ikitərəfli əlaqələrimizin dərinləşdirilməsi istiqamətində çalışmaqda davam edəcəyini bir daha məmnunluqla bildirirəm.

Eyni zamanda, fürsətdən istifadə edərək bütün ölkələrdə səhiyyə və iqtisadiyyat sahələrinə təsir edən COVID-19 ilə mübarizədə Sizə uğurlar arzu edirəm. Əminəm ki, bütün ölkələrin birgə səyləri sayəsində universal ictimai məhsul xarakterli və effektiv peyvəndin tətbiq edilməsi ilə bu böhranın öhdəsindən gələcəyik.

Azərbaycan xalqına cansağlığı, rifah və tərəqqi arzu edirəm.

Sizə bir daha ən dərin ehtiramımı bildirirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.