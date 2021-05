"Çelsi"nin müdafiəçisi Markos Alonso Çempionlar Liqasıda 2020/2021 mövsümünün qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 yaşlı futbolçu babası Markitos Alonso ilə birgə tarixdə böyük bir Avropa yarışmasında qalib gələn ilk nəvə və babadır.

Markitos Alonso 1956-ci ildən 1960-cı ilə qədər "Real"la ardıcıl beş dəfə Çempionlar kubokunu qazanıb. O, 2012-ci ildə 78 yaşında vəfat edib.(qafqazinfo)

