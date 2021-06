"Moverkart"la xaricdən sifarişdə 15% bonus qazanın - YENİLİK

Yeni Moverkartla üstünlüyü hiss edin!

"Mover" onlayn ticarətdə yeni cığırlar açmağa davam edir. Çünki Mover-da hər şey çox sadədir!

Mover VİSA və Bank Respublika ilə birlikdə hazırladığı unikal Moverkartı qürurla təqdim edir.

Moverkart Standard və Moverkart Platinium plastik kartları istifadəçilərinə elektron ticarətdə böyük üstünlüklər qazandırır.

Hədəfimiz “Üstünlüyü hiss et!” şüarı ilə Moverkart istifadəçilərini e-ticarətdə hər kəsdən üstün hiss etdirməkdir.

Moverkart üstünlükləri

Moverkart istifadəçilərini e-ticarətdə böyük bonuslar, özəl kampaniyalar, yüksək faizli “cashback” və daha onlarla üstünlük gözləyir.

Moverkart sahibləri;

*Mover`in Standard (Qrama-Qram) və Premium tariflərindən istifadə imkanı qazanacaq

*Mover`da ödədikləri bütün daşınma haqqlarına 15% cashback bonusu qazanacaq

*Kuryer xidmətinə 50% endirim qazanacaq

*Kitab daşınmasına 50% endirim qazanacaq

*Gömrük məsləhətçisi xidmətinə 30% endirim qazanacaq

*Bağlamalarını yerli anbarlarda 14 gün pulsuz saxlaya biləcək

*Amerikadan sifarişlərinin paketini kiçiltdirə biləcək.

Kart istifadəçiləri bütün bu üstün Mover xidmətlərindən əlavə;

*Faizsiz konvertasiya

*Pulsuz 3D təhlükəsizlik xidməti

*Pulsuz mobil bankinq

*Mover tətbiqindən əməliyyatlarını izləmə imkanı

*Bank Respublikanın bonus qazandıran böyük şəbəkəsinə çıxış imkanı əldə edəcək.

Moverkart Platinium istifadəçiləri isə əsl üstünlüyü hiss edəcək. Platinium karta sahib olan müştərilər yuxarıdakı bütün üstünlüklərlə bərabər;

*Xüsusi müştəri xidməti dəstəyi əldə edəcək (Mənə zəng et xidməti)

*Xarici anbarlarımızdakı bağlamalarının fotosunu əldə edə biləcək (ödənişsiz)

*Bağlamasını xarici anbarlarımızdan geri qaytara biləcək (ödənişsiz)

*Rayonlara pulsuz çatdırılma imkanı qazanacaq

*2 ədəd pulsuz Covid-19 testi qazanacaq

*Bakı aeroportuna VİP girişi imkanı qazanacaq

*Dünyanın 280 nöqtəsində VİSA dəstəyi əldə edəcək

*Və daha onlarla VİSA Platinium avantajları qazanacaq.

Moverkartı necə sifariş etməli?

Moverkart sifarişi isə çox rahatdır. Elə indi moverkart.az saytına keçid edib, siz də bir neçə addımla öz kartınızı sifariş edə bilərsiniz.

