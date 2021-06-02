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Millimiz Belarusla qarşılaşacaq - Start heyətlər

Millimiz Belarusla qarşılaşacaq -
19:21 2 İyun 2021
104 İdman
Metbuat.az
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Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası bu gün növbəti yoxlama oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Canni De Byazinin rəhbərlik etdiyi kollektiv səfərdə Belarusla qarşılaşacaq.

Minskdəki “Dinamo” stadionunda keçiriləcək oyuna Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start veriləcək.

Azərbaycan millisi bundan əvvəlki yoxlama oyununda Türkiyəyə 1:2 hesabıyla uduzub.

Yoxlama oyunu

2 iyun

20:00. Belarus – Azərbaycan

Minsk. “Dinamo” stadionu.

Belarus: 12. Pavlyuçenko, 2. Peçenin. 3. Şvetsov, 4. Volodko, 5. Bıkov, 6. Xadarkeviç, 9. Ebonq (k), 11. Skaviş, 13. Zolotov, 14. Yablonski, 20. Antilevski

Ehtiyat oyunçular: 1. Çiçkan, 16. Vasilyuşek, 7. Şevçenko, 8. Zayats, 10. Qreçixo, 15. Yuzepçuk, 17. Solovey, 18. Sedko, 19. Podstrelov, 21. Klimoviç, 22. Neçayev, 23. Şevçenko

Azərbaycan: 1. Emil Balayev, 18. Anton Krivotsyuk, 4. Höccət Haqverdi, 15. Bədavi Hüseynov, 5. Maksim Medvedev (k), 3. Azər Salahlı, 2. Qara Qarayev, 8. Emin Mahmudov, 21. Toral Bayramov, 7. Namik Ələskərov, 9. Əli Qurbani

Ehtiyat oyunçular: 12. Aydın Bayramov, 23. Mehdi Cənnətov, 6. Vüqar Mustafayev, 10. Aleksey İsayev, 11. Ramil Şeydayev, 13. Abbas Hüseynov, 14. Şəhriyar Əliyev, 16. Elvin Camalov, 17. Elvin Cəfərquliyev, 19. Anatoliy Nuriyev, 20. İsmayıl İbrahimli, 22. Rüstəm Əhmədzadə

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Belarus Azərbaycan Millinin yoxlama oyunu
metbuat.az

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