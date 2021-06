“Space” TV-nin icraçı direktoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən Kamil Şahverdiyev işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, telekanaldan xəbəri təsdiqləyiblər.

Qeyd edək ki, Kamil Şahverdiyev Rəşid Behbudov Fondunun direktorudur. (APA)

