Twitter pullu abunəliyə başlayır - Twitter Blue

Twitter kanadalılar və avstraliyalılar üçün aylıq 3,49 dollara başa gələn ilk ödənişli abunəsi olan Twitter Blue-nu təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ vətəndaşları və beynəlxalq istifadəçilər bu ilin sonuna qədər əlçatan olacaq xidmətin 3 xüsusiyyəti var.

Bunlar əlfəcinləri olan tweet qovluqları, mesajların və mövzuların dağınıq şəkildə təqdim olunduğu oxu rejimi və tvitləri geri qaytarmaq imkanıdır. Son iki ildə Twitter, bəzi profillərə səsli mesajlar, gizli cavablar, istifadəçi qrupları və "ipucu" əlavə edərək markasını yaxşılaşdırıb. Şirkətin verdiyi açıqlamada bildirilir ki, Twitter-in bu yeni xidmətlər paketinin pulsuz versiyasını çıxarmaq planda yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.