Azərbaycanda kişi həyat yoldaşını əmisi oğlu ilə tutub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, həyat yoldaşından şübhələnən kişi əvvəlcə onu izləməyə başlayıb. Daha sonra əmisi oğlunun həyat yoldaşı ilə görüşüb, bir evə getdyini görüb.

İçəri daxil olan kişi mübahisə edərək, əmisi oğlundan rayonu tərk etməsini tələb edib.

