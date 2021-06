Türkiyənin İsparta vilayətində yerləşən plyajda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 36 yaşlı qadın gecə saatlarında göldə üzməyə çalışıb. Lakin müvazinətini itirən qadın suda batıb. Ətrafdakı şəxslərin səs-küyündən sonra yaxınlıqdakı insanlar qadının boğulduğunu görərək dərhal kömək ediblər. Qadın sudan çıxarılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Hadisə barədə araşdırmalar davam edir.

