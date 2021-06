Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, iyunun 12-də (şənbə günü) Bakı şəhərində müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar adi rejimdə fəaliyyət göstərəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) məlumat verilib.

Məlumata görə, iyunun 13-ü gecə saat 00:00-dan iyunun 14-ü səhər saat 06:00-dək isə Bakı şəhərində müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobuslarla sərnişindaşımaları dayandırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.