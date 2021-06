Virusu simptomsuz keçirənlər peyvənd oluna bilərmi? – Nazirlikdən AÇIQLAMA

Koronanı simptomsuz keçirdiyi üçün test nəticəsi olmayan və adı sistemə düşməyən şəxslər də peyvənd oluna bilər

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “Nə baş verir?” verilişinə açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin Səhiyyə siyasəti və planlaşdırma şöbəsinin müdiri Nabil Seyidov deyib. O bildirib ki, həmin şəxslərdə immunitet olsa belə, peyvənd vurulmasının əks təsiri yoxdur:

“Əgər heç vaxt test verməyiblərsə, sistemdə adları olmayıbsa və düşünürlərsə, korona keçiriblər o zaman istənilən vaxtı müraciət edib, vaksinasiya oluna bilərlər. Bunun əks göstərişləri yoxdur. Ölkədə 4 fərqli peyvənd var. Hansını istəsələr ondan istifadə edə bilər”.

