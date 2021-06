Cəlilabadda 30 yaşlı gənc intihar edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Göytəpə şəhər sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Cavid Cahangir oğlu Əkbərov yaşadığı evin həyətində yerləşən tikilidə özünü asıb.

Meyit müayinə olunmaq üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Hazırda intiharın səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.