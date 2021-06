Misirin paytaxtı Qahirədə malikanələrdən birinə daxil olan polis inanılmaz mənzərə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mənzildə 100-ə qədər tarixi əsər, antik əşyalar, qızıl dolu sandıqlar, keçmiş dövrə aid medallar və digər dəyərli əşyalar akarlanıb. Məlumata görə, polis malikanəyə başqa hadisə ilə bağlı girib. Lakin belə mənzərə ilə qarşılaşandan sonra araşdırmalar genişlənib.

Tarixi əşyalar nəzarətə götürülüb.

