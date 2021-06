Xəzər dənizinin Sumqayıt sahilində kişi meyiti aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Corat çimərliyində qeydə alınıb.

"Ləman" çimərliyində bir nəfər cansız bədənin suda aşkar edilib. Dərhal müvafiq qurumlara xəbər verilib. Həmin şəxsin meyiti sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. İlkin ehtimala görə, 18-19 yaşlarında olan gənc təxminən 3 gün bundan əvvəl suda boğulub və dalğa onu Xəzərin Sumqayıt sahilinə gətirib çıxarıb.

Gəncin şəxsiyyəti məlum deyil.

