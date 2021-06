ABŞ-da müştəri addımı ilə hamını təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müştəri hesabı istəyib. Onun yediyi yeməklərin ümumi məbləği 37 dollar olub. Müştəri hesabı ödəyəndən sonra 16 min dollar bəxşiş verib. Müştərinin adı açıqlanmasa da, onun nisbətən tanınmış şəxs olduğu bildirilir.

