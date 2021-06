İyulda peyvənd olunmaq istəyənlər bu gündən onlayn növbə götürə bilərlər

İyul ayında COVID-19 xəstəliyinə qarşı peyvənd olunmaq istəyənlər 29 iyun tarixindən etibarən onlayn qaydada növbə götürə bilərlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, bunun üçün yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər “COVID-19 vaksin randevu” elektron xidmətindən istifadə etməlidir.

Hazırda Azərbaycan Respublikasında “CoronaVac”, “Vaxzevria”, “Sputnik V” və “Pfizer” vaksinlərindən istifadə edilir.

Məlumat üçün bildirək ki, peyvənd olunmaq üçün növbəti ay üzrə onlayn növbənin götürülməsi cari ayın son günlərindən başlayaraq mümkün olur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.