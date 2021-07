İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti bu ilin əvvəlindən təşkilati-hüquqi forması MMC olan 17 və QSC olan 3 yeni lizinq şirkətini dövlət qeydiyyatına alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkətlərdən 16-sı Bakı şəhərində, 1-i Abşeron rayonunda, 1-i Gəncə şəhərində, 1-i Sumqayıt şəhərində, 1-i isə Salyan rayonunda yaradılıb.

Onların nizamnamə kapitalı 10 – 5 000 manat arasında dəyişir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.