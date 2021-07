4 gün əvvəl Meksika körfəzində baş verən dəhşətli yanğının səbəbi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, ildırım çaxması zamanı suyun dibindən keçən boru xəttindən qaz sızıb. Sızan qaz suyun səthinə yaxınlaşanda əraziyə ildırım düşüb və güclü yanğın baş verib.

Qeyd edək ki, şiddətli yağış və yanğın səbəbilə ərazidəki neft stansiyaları fəaliyyətini dayandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.