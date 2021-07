Haiti prezidenti Jovenel Moiz sui-qəsdə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı öz evində adı açıqlanmayan komandan tərəfindən qətlə yetirilib. Prezidentin həyat yoldaşı isə yaralanıb. Hadisənin təfərrüatları barədə hələlik məlumat verilmir. Ölkənin müvəqqti prezidenti isə Claude Jozef olub.

Bır sırda dünya liderləri Haiti prezidentin ölümü ilə bağlı başsağlı mesajları yayımlayaraq, hadisəni pisləyib.

