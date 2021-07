Boyun ağrılarının səbəbi nədir? - Keyimə, ağırlıq...

Boyun bölgəsində əmələ gələn ağrılar boyun fəqərələrinin sürüşməsi, disklərin formasının degenerasiyaya uğraması səbəbli baş verir. Ağrılar şiddətləndikdə isə belə və başa vurur.

Metbuat.az bildirir ki, boyun nahiyəsində fəqərələrin sürüşməsi müxtəlif travmalar səbəbindən yaranır.

Normal halda boyun fəqərələri hərəkət edərkən orada normal amortizasiya baş verir. Boyun fəqərələrində müxtəlif səbəblərdən baş verən deformasiyalar zamanı isə fəqərələrin amortizasiyası normal olmur. Bu zaman həmin hissədə yerləşən sinirlər sıxılır və sinir boyu ağrılar meydana çıxır. Boyun fəqərələrinin degenerasiyası bir-neçə patoloji dərəcədə ağırlaşma verir.

Boyunda əmələ gələn ağrılar boyun fəqərələrinin yırtığı zamanı da meydana çıxa bilir. Bu zaman fəqərəarası pulpoz toxuma öz hüdüdündən çıxır. Boyun fəqərələrinin sürüşməsi və yırtığını əlamətləri bir-birinə çox bənzəyir. Bu səbədən bəzən hətta həkimlər diaqnozu qarışdırırlar. Yanlız MRT və ya KT müayinəsindən sonra xəstəliyin diaqnozu tam təsdiqini tapır.

Onurğanın boyun hissəsində başa gedən sinir və damarlar keçir. Sürüşmə və ya disk yırtığı olduqda sinir və damarlar sıxılır, ağrılar meydana gəlir. Damarların sıxılması isə qanın yaxşı işləməməsinə və beyinə qan dövranı pozğunluqlarının əmələ gəlməsinə səbəb olur.

Boyun fəqərələrinin yırtığı və sürüşmə zamanı aşağıdakı əlamətlər meydana çıxır:

- ağrı

- keyimə

- boyun tutulması

- ağırlıq hissi

- boyun hissənin elastikliyinin pozulması

- kürək nahiyədə xroniki ağrılar

- yerli əzələ zəifliyi

Boyun bölgəsinin fəqərələrində sinirlərin sıxılması zamanı ağrılar başa və qollara irradiasiya edir və əllərdə və başda da keyimələr meydana çıxır. Bu səbəbli də ağrının irradiasiya elədiyi bölgələrdə qidalanma pozulmaları baş verir. Çiyin, qollarda da ağrılar müşahidə edilir.

Boyunda fəqərələrin patoloji vəziyyəti güclü xə xroniki ağrılarla müşahidə edilir. Ağrılar şiddətləndikdə xəstəyə cərrahi müdaxilə edilir.

Boyun fəqərələrində patoloji proseslər olan adamlara uzun müddət boyunlarını aşağı əyərək dik saxlamaq məsləhət görülmür. Boyun nahiyəni soyuq havalarda isti saxlamaq ağrıların başlamasının qarşısını alır. (milli.az)

