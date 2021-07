Evinə sui-qəsd təşkil edilən Haiti prezidenti Jovenel Moizin həyat yoldaşı Martin Moiz aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “RİA-novosti” yayıb.

Xatırladaq ki, Haiti Prezidenti Jovenel Moiz çərşənbə axşamı gecə saatlarında yaşadığı şəxsi iqamətgahda naməlum şəsxlər tərəfindən güllələnərək öldürülüb.

