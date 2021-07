Haiti prezidenti Jovenel Moiz qətlə yetirilməsi ilə bağlı Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu başsağlığı mesajı yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat Moizlə birgə fotosunu paylaşaraq, dövlət başçısının ailəsinə səbr diləyib.

O, prezidentin vəhşicə öldürülməsindən üzüntü duyduğunu ifadə edib. “Ağ ev”in yazılı açıqlamasında isə dövlət başçısının qətlə yetirilməsi “qorxunc hadisə”adlandırılıb.

Qeyd edək ki, Haiti prezidenti və onun həyat yoldaşı öz evində qətlə yetirilib.

