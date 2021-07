Suriya ordusu və İranın dəstəklədiyi qruplaşmalar Türkiyənin nəzarətindəki İdlib bölgəsinə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurudan təşkil edilən hücum zamanı bir neçə mülki şəxs həlak olub. 2 uşaq yaralanıb.

Qeyd edək ki, İdlib, təhlükəsizlik bölgəsində yerləşir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.