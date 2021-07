Haiti prezidenti Jovenel Moizin qətlinin əsas təşkilatçılarından biri hesab edilən şübhəli nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Haiti polisi açıqlama verib. Məlumata görə, həmin şübhəli ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan Kristian Emmanuel adlı həkimdir. Bildirilir ki, hücumdan sonra mühasirəyə düşən silahlıların zəng etdiyi ilk şəxs məhz Emmanuel olub.

Qeyd edək ki, Jovenel Moiz evində qətlə yetirilib. Hadisə ilə bağlı ümumilikdə 19 nəfər saxlanılıb.

