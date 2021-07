Dünyanın ən bahalı futbolçularının siyahısı AÇIQLANDI

Beynəlxalq İdman Araşdırmaları Mərkəzi (CIES) dünyanın ən bahalı 10 futbolçulsunun adını açıqlayıb.

Metbuat.az həmin futbolçuların siyahısını və qiymətlərini təqdim edir:

10-cu yerdə Mason Mount "Çelsi" - 123,6 milyon avro

9-cu yerdə Coao Felix "Atletico Madrid" - 127,8 milyon avro

8- ci yerdə Alphonso Davies "Bayern Münih" - 131,6 milyon avro

7-ci yerdə Pedri Qonzalez "Barselona" - 133,2 milyon avro

6. Frenkie de Cong "Barselona" - 138,7 milyon avro

5. Bruno Fernandes "Manchester United" - 154,3

4. Erling Haaland "Borussia Dortmund" - 155,5 milyon euro

3. Marcus Rashford "Manchester United" - 159,1 milyon avro

2. Mason Greenvood "Manchester United"- 178 milyon avro

1. Fil Foden (Manchester City) - 190,2 milyon avro

100 futbolçunun daxil edildiyi siyahıda Argentina yığmasının hücumçusu Lionel Messi və İtaliyanın "Yuventus" komandasının hücumçusu Kriştianu Ronaldu yer almayıb.

