Baku TV “Qadın koloniyası”nın 15 illik məhkumu haqqında reportajı təqdim edir.

Qaynının uşağını amansızlıqla qətlə yetirən 72 yaşlı qadının sözlərinə görə, hadisəni qızının başına gələnlərdən sonra törədib.

Qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə məhkum edilən İranə Bəhrəmova 33 il kitabxana müdiri işləyib.

