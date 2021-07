Şəmkirdə narkotik becərənlərin tutulma GÖRÜNTÜLƏRİ– VİDEO

Şəmkir rayon polis şöbəsinin Kür polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində Qəbələ rayon Nic kənd sakini Rizvan Abdullayev, Tovuz rayon sakini Elnur Hümbətov, Şəmkir rayon sakinləri Şahmar Hüseynov və Xəyal Həsənovun rayonun Qapanlı kəndinin ərazisində xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq etməklə yetişdirdikləri çətənə, kannabis bitkiləri aşkarlanaraq götürülüb.

Əraziyə baxış zamanı ordan 354 ədəd, ümumi çəkisi 121 kiloqram 800 qram olan narkotik çətənə kolu və həmçinin həmin kollara xüsusi qulluq göstərmək üçün zəruri alətlər aşkar edilərək götürülüb.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

