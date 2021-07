Türkiyənin “Baykar Makine” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar İstanbulda müalicə alan qazimizi ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bayraktar qazi Elnur Babayevin oğluna hədiyyə bağışlayıb və Türkiyədən salam göndərib.

Qeyd edək ki, Elnur Babayev 2020-ci ilin oktyabrında Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb.

