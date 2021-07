İranın 4 kəşfiyyatçısı Nyu-York şəhərində jurnalist qaçırmağa cəhd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Ədliyyə Nazirliyi belə ittiham irəli sürüb. İddialara görə, kəşfiyyatçılar iran əsilli amerikalı jurnalist Məsih Alinecadı qaçırmaq üçün plan qursa da, alınmayıb. Kəşfiyyatçılar barədə araşdırmalar başlayıb.

Qeyd edək ki, Məsih Alinecad İrana qarşı mesajlar verməklə seçilir.

