Bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində siyasətçi Tofiq Yaqublunun ittiham olunduğu cinayət işi üzrə qərar elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə T.Yaqublunun qızı Nigar Həzi bildirib. Onun sözlərinə görə, atasına 2 il 6 ay sınaq müddəti olmaqla şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.