Bakının Nizami rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə 8-ci kilometr qəsəbəsində yerləşən hotellərin birində baş verib.

1988-ci il təvəllüdlü Mirzəyeva Aygün Vaqif qızı hamam otağında olarkən ona şəxsiyyəti hələlik naməlum olan şəxs 23 bıçaq zərbəsi vurub.

Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib.

