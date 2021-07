Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən şəhid media nümayəndələri Məhərrəm İbrahimov və Sirac Abışov təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Dövlət Xidmətinin rəisi, general-polkovnik Arzu Rəhimov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən İbrahimov Məhərrəm Əli oğlu və Abışov Sirac Abış oğlu “Hərbi hətənpərvərlik tərbiyəsində xidmətlərə görə” medalı ilə təltif ediliblər.

