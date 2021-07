Bakıda pişiyin ayağını balta ilə kəsiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda video sosial şəbəkədə yayılıb.

Məlumata görə, buna səbəb pişiyin kafedə kabab ətini yeməsi olub.

Video sosial şəbəkələrdə kəskin etirazla qarşılanıb və bunu edənlərin cəzalanması tələb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.