Bakıda məktəb direktoru vəfat etdi

Bakı şəhəri 156 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Maqsud Heydərov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Bəşarət Məmmədov feysbukda bildirib.

Məlumata görə, direktor 62 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, M. Heydərov 2004-cü ildən 2012-ci ilədək Bakı şəhəri üzrə xüsusi əyani-qiyabi tam orta məktəbin, 2012-ci ildən 326 nömrəli tam orta məktəbin, 2017-ci ildən isə 156 nömrəli tam orta məktəbin direktoru olub.

Allah rəhmət eləsin!

