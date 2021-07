Tanınmış jurnalist vəfat etdi — FOTO

Əməkdar jurnalist, "Azərbaycan” qəzetinin şöbə redaktoru Allahverdi Mehdiyev bu gün səhər rəhmətə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Modern.az-a mərhumun yaxınları məlumat veriblər. Onun ölmünə səbəb insult keçirməsi olub.

Allaherdi Mehdiyev əvəllər açıq ürək əməliyyatı keçirmişdi...

Əməkdar jurnalist A.Mehdiyev əslən Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndindəndir. 1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib.

Jurnalistikadakı fəaliyyətinə görə, "Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub. O, uzun illər idi ki, "Azərbaycan” qəzetində Beynəlxalq şöbənin redaktoru vəzifəsində işləyirdi...

Allah rəhmət eləsin.

