Azərbaycanlı kriminal avtoritet dünyasını dəyişib.

Metbuat.az "lent.az"a istinadən xəbər verir ki, "Astaralı Sedoy" ləqəbli kriminal avtoritet Ağayar Ağayev bu gün dünyasını dəyişib.

Onun hansı səbəbdən öldüyü hələlik bilinmir.

Qeyd edək ki, A.Ağayev əvvəllər Rövşən Lənkəranskinin, o öldükdən sonra isə "Lotu Quli" kimi tanınan Nadir Səlifovun yaxın adamı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.