Sumqayıt şəhərində istifadə olunmayan tikilidə qeydə alınmış yanğın söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istifadə olunmayan və sahibsiz olan tikilinin ümumi sahəsi 3 800 kv. metr təşkil edir, tikilinin 600 kv. metri yanıb.

